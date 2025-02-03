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كتب- محمد خيري:

وقال حبشي في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "كريستيان جروس باقٍ مع الزمالك وليس صحيحا ما يتردد عن رحيله ولا أعلم مصدره، وليس صحيحا ما يقال عن تعاقد الزمالك مع مدير فني جديد.

أضاف: "ما تردد عن تولي جروس منصب المدير الرياضي، وتعاقد الزمالك مع مدرب جديد، كلام غريب وليس له أساس من الصحة، وأي تغيير في منصبه يتطلب تعاقدا جديدا".

وعن علاقة جروس باللاعبين قال حبشي: "ليس لي علاقة بالفريق ولا أعلم ما يدور بداخله، لكن من الطبيعي أن يشعر اللاعبون الذين لا يشاركون بالاستياء".

وأتم تصريحاته: "بوجه عام أرى أن علاقة جروس باللاعبين جيدة، هو مدرب كبير وصاحب خبرات وسبق له تدريب العديد من النجوم الكبار".

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