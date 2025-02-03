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"ماليش علاقة بالفريق".. وكيل جروس يكشف حقيقة توليه منصب جديد في الزمالك

12:35 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 22 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 22 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 22 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 22 صورة
    جروس
  • عرض 22 صورة
    كريستيان جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 22 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 22 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
  • عرض 22 صورة
    جروس
  • عرض 22 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 22 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 22 صورة
    جروس المدير الفني للزمالك
  • عرض 22 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 22 صورة
    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 22 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 22 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 22 صورة
    جروس 2 (1)
  • عرض 22 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 22 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 22 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 22 صورة
    السويسري جروس
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كتب- محمد خيري:

وقال حبشي في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "كريستيان جروس باقٍ مع الزمالك وليس صحيحا ما يتردد عن رحيله ولا أعلم مصدره، وليس صحيحا ما يقال عن تعاقد الزمالك مع مدير فني جديد.

أضاف: "ما تردد عن تولي جروس منصب المدير الرياضي، وتعاقد الزمالك مع مدرب جديد، كلام غريب وليس له أساس من الصحة، وأي تغيير في منصبه يتطلب تعاقدا جديدا".

وعن علاقة جروس باللاعبين قال حبشي: "ليس لي علاقة بالفريق ولا أعلم ما يدور بداخله، لكن من الطبيعي أن يشعر اللاعبون الذين لا يشاركون بالاستياء".

وأتم تصريحاته: "بوجه عام أرى أن علاقة جروس باللاعبين جيدة، هو مدرب كبير وصاحب خبرات وسبق له تدريب العديد من النجوم الكبار".

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