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"اليوم أو غدا".. آخر تطورات مصير علي معلول مع الأهلي

12:20 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    علي معلول
  • عرض 10 صورة
    علي معلول
  • عرض 10 صورة
    علي معلول
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
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    علي معلول
  • عرض 10 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
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كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، آخر تطورات مصير علي معلول الظهير الأيسر التونسي مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت": "قد يُعلن قرار رحيل أو استكمال على معلول داخل النادي الأهلي اليوم أو غدا".

وانضم معلول للأهلي في موسم 2016/17 قادما من الصفاقسي التونسي، في صفقة بلغت قيمتها 730 ألف يورو.

وخلال 8 سنوات قضاها التونسي داخل جدران المارد الأحمر، ساهم في 134 هدفا (سجل 51 هدفا، وقدم 83 تمريرة حاسمة) خلال 287 مباراة "25.091 دقيقة" بجميع المسابقات.

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