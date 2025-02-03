"اليوم أو غدا".. آخر تطورات مصير علي معلول مع الأهلي

"فوضى ما بعدها فوضى".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية بسبب الجماهير

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، آخر تطورات مصير علي معلول الظهير الأيسر التونسي مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت": "قد يُعلن قرار رحيل أو استكمال على معلول داخل النادي الأهلي اليوم أو غدا".

وانضم معلول للأهلي في موسم 2016/17 قادما من الصفاقسي التونسي، في صفقة بلغت قيمتها 730 ألف يورو.

وخلال 8 سنوات قضاها التونسي داخل جدران المارد الأحمر، ساهم في 134 هدفا (سجل 51 هدفا، وقدم 83 تمريرة حاسمة) خلال 287 مباراة "25.091 دقيقة" بجميع المسابقات.

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