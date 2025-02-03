"مفاجأة موسى التعمري؟".. شوبير يكشف خبر هام داخل النادي الأهلي

"كل شوية".. بن شرقي يكشف تفاصيل مكالمات إمام عاشور قبل الانضمام للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات ملف الصفقات داخل النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "قد يكون اليوم موعد مع خبر هام داخل النادي الأهلي، أو خلال الساعات القليلة المقبلة".

أضاف: "بس أنا عاوز أقول حاجة، شفتم بقى يا جماعة، أن مافيش موسى التعمري، اللي فضل يسخن ويقول مفاجأة الأهلي بيعمل صفقة قوية وبيضم موسى التعمري هو نفسه اللي بيقول دلوقتي ما فيش موسى التعمري".

وأتم تصريحاته: "أنا لما بقول خبر ببقى متأكد منه مليون في المائة، ولازم الناس تصدقنا، موسى التعمري انتقل إلى نادي رين الفرنسي مقابل 9 ملايين دولار".

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