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الظهور الأول للصفقات الجديدة.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

11:02 ص الإثنين 03 فبراير 2025

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

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كتب- محمد خيري:
يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، يوم الجمعة المقبلة، على استاد السلام، في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يشهد مران اليوم، الظهور الأول لثنائي الزمالك الجديد، محمود جهاد وأحمد حسام، بعد الانضمام بشكل رسمي من ناديي فاركو والجونة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك خسر من بيراميدز، في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، على استاد الدفاع الجوي.

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