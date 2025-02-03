ثنائي أعادهم عضو المجلس.. جروس يطيح بـ 6 لاعبين من الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استبعد 6 لاعبين من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "تم إخطار 6 لاعبين من فريق الزمالك بعدم التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم وخوض مران فردي قبل المران الجماعي".

وتابع: "السداسي هم ميشالاك ومهاب ياسر وحازم أسامة وأحمد رفاعي وعبدالله محمد وعمر عبد العزيز، ومن الواضح أن السداسي سيكون خارج حسابات جروس خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "الثنائي سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف كان من المفترض أن يتواجدا في المران الفردي ولكن بعد التواصل مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، تم إخطارهم بالتواجد في المران الجماعي".