"خطأ إداري أم إعلامي".. القصة الكاملة لأزمة مشاركة عمر الساعي في مباراة مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

أثارت مشاركة لاعب وسط النادي الأهلي عمر الساعي كبديل، في مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أمس، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى صحة مشاركة اللاعب من عدمها.

وكان الحساب الرسمي للنادي الأهلي أعلن عن التشكيل الأساسي للفريق قبل بداية المباراة، الذي شهد تواجد عمر الساعي منذ بداية اللقاء، قبل أن يقوم الحساب الرسمي بالكشف عن تغيير في التشكيل بدخول الدبيس بدلاً من عمر الساعي قبل انطلاق صافرة بداية المباراة بدقائق قليلة.

وهذا التغيير أثار الكثير من الجدل، خاصة مع عدم الإعلان عن سبب التغيير، بجانب مشاركة عمر الساعي في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني، ليبدأ الجميع في البحث عن السبب وراء استبعاد اللاعب من تشكيل الفريق الأساسي.

وعقب نهاية المباراة مباشرة، بدأت الأصوات تتعالى حول بطلان مشاركة الساعي في المباراة، بسبب رفع اسم اللاعب من التشكيل الأساسي للفريق، قبل دقائق قليلة من بداية اللقاء، وهو ما يمنعه من المشاركة في اللقاء بعد ذلك طبقًا للائحة.

ماذا تقول اللائحة في مشاركة عمر الساعي بمباراة مودرن سبورت؟

وتشير اللائحة إلى إمكانية قيام أي فريق بتغيير القائمة، في حال رغبة النادي في ذلك خلال الفترة من قبل 75 دقيقة وحتى موعد انطلاق المباراة، وفي حال تعديل القائمة في غير الأمور المنصوص عليها في البند رقم (4.11 ) أدناه، يتم مخالفة النادي وفقاً لإجراءات ضبط الجودة.

وإذا كان أي من اللاعبين الأحد عشر المشار إليهم في قائمة الاختيار غير قادر على البدء في المباراة بسبب مشكلة صحية طارئة (إصابة جسدية)، يجوز استبداله فقط بأحد اللاعبين التسعة البدلاء الموجودين في قائمة البداية، في هذه الحالة، يجوز استبدال اللاعب البديل بلاعب آخر غير مدرج في قائمة بداية المباراة لكي لا يقل عدد البدلاء عن تسعة لاعبين قبل بداية المباراة، لذلك لا يجوز للاعب المصاب المشاركة بأي شكل في المباراة، كما لا يجوز له الجلوس على دكة الفريق.

وحال عدم تمكن أي من اللاعبين التسعة البدلاء من المشاركة في المباراة بسبب حالة صحية طارئة، يجوز استبدال اللاعب بلاعب آخر مسجل غير مدرج في قائمة بداية المباراة، يجب على النادي المعني عند الطلب، تقديم الشهادات الطبية والتقارير المطلوبة للرابطة.

حقيقة بداية عمر الساعي بشكل أساسي في مباراة مودرن سبورت

وبالعودة إلى الاسكور شيت الأساسي للقاء، فإن الخطأ لم يكن سوى تضارب حول التشكيل من الصفحات الرسمية للمارد الأحمر على السوشيال ميديا، الذي قامت بإعلان التشكيل بشكل خطأ في البداية بتواجد عمر الساعي، قبل أن يتم تدارك الخطأ بعد ذلك، يتم وضع الدبيس بدلاً منه، وهو ما أظهره الأسكور شيت الأساسي للقاء، الذي تم تسليمه لمراقب المباراة، يظهر خلاله الساعي وهو على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء.