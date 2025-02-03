مستقبل مصطفى محمد مع نانت الفرنسي قبل 24 ساعة من غلق الانتقالات الشتوية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

مصطفى محمد، سجل مرة جديدة بقميص نانت في الدوري الفرنسي، حين زار مساء يوم أمس الأحد، شباك فريق ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة المحلية.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يسجل بها المهاجم الدولي المصري بعدما زار شباك فريق أولمبيك ليون بالجولة الماضية.

مصطفى محمد، شارك قبل هاتين المباراتين بـ15 مباراة بالموسم الجاري من الدوري الفرنسي، لكنه لم يزر الشباك سوى مرة واحدة حين سجل هدفًا في فوز فريقه على نظيره مونبلييه بالجولة الثالثة من الدوري.

هجوم مدرب نانت على مصطفى محمد

وتزامن الصيام التهديفي لمصطفى محمد وقلة دقائق مشاركته بالمباريات مع تصريحات للمدير الفني لنانت أنطوان كومبواريه الذي خرج في أكثر من مناسبة ليُشير إلى أن سببب غياب المهاجم صاحب الـ 27 عاما يعود لأسباب فنية ولوجود لاعبين بمركزه أفضل منه.

أنطوان كومبواريه، مدرب نانت، لم يخفِ رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن ناديه في ظل وضعه الحالي؛ إذ أوضح خلال تصريحات أوردها موقع le10sport الفرنسي على لسانه أن اللاعب كان يريد الرحيل بالانتقالات الشتوية بالموسم الماضي والصيفية الأخيرة ولكنه لم يجد الأندية التي يريدها أو المدرب الذي يمنحه فرصه للمشاركة.

مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

مصطفى محمد دخل قائمة اهتمامات الأهلي للتعاقد معه لتدعيم صفوف فريقه قبل المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

مصدر مطلع أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق، أن اللاعب قد أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الاستمرار بأوروبا.

ونفى المصدر ذاته حدوث أي مفاوضات جديدة من جانب مسؤولي الأهلي مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا:"موقف الأهلي من التعاقد مع اللاعب قد يتغير بعد كأس العالم للأندية".

مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

الزمالك لم يخف كذلك دخوله في مفاوضات مباشرة مع مصطفى محمد لاستطلاع موقفه من الانضمام لصفوفهم خلال الفترة الجارية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، قال في تصريحات لقناة أم بي سي مصر، مساء أول أمس السبت، إنه تواصل بالفعل مع اللاعب لاستطلاع رأيه في الانضمام لفريقهم حتى نهاية الموسم الجاري 2024: "رد سأفكر ونسبة انضمامه للزمالك أو استمراره مع نانت 50% إلى 50%".

عروض مصطفى محمد في أوروبا

موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أوضح عبر تقرير له مساء أول أمس السبت، أن مهاجم نانت تلقى عروضًا من أندية لانس الفرنسي، باناثينيكوس اليوناني وليجانيس الإسباني ولكن رفضت إدارة نانت قرار رحيله.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 6 مليون يورو كان قد انضم لصفوف نانت في موسم 22/23 على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي قبل أن يقرر النادي الفرنسي تفعيل بند الشراء بالعقد بعد انتهاء فترة الإعارة.

وشارك اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع نانت في عام 2027 بقميص ناديه الفرنسي منذ انضمامه بـ 99 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

موعد غلق باب الانتقالات الشتوية بالدوري الفرنسي

يذكر أن فترة القيد بالانتقالات الشتوية قد انطلقت في الدوري الفرنسي مع بداية العام الجديد وتستمر حتى نهاية اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير.