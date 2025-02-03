حدث نادر في صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية لا صوت يعلو فوقها داخل جدران القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع إعلان مد فترة القيد الأفريقي واستمرار فترة القيد المحلي.

صفقات الزمالك الجديدة

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية، بدأت بالإعلان يوم أمس الأحد، عن ضم لاعب الوسط المدافع محمود جهاد من نادي فاركو، بجانب ضم مدافع نادي الجونة أحمد حسام.

وينشط مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة سواء للاعبين محليين أو أجانب في ظل نتائج الفريق بالفترة الأخيرة والإصابات التي لحقت بلاعبيه في ظل تدعيم منافسيه لصفوفهم بصفقات قوية.

لكن شهدت صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية حدثًا نادرًا على مستوى التعاقد وهو توقيع اللاعبين لعقود لمدة 4 سنوات ونصف، بعدما كان يتم التعاقد مع اللاعبين لمدة 3 سنوات أو3 سنوات ونصف، وكذلك كونها للاعبين لم تتخطى أعمارهما الـ 23 عامًا.

ويحسب للمجلس الحالي بفترتي الانتقالات الحالية والماضية العمل على تغيير الأمر وتحويل الحدث النادر في توقيع اللاعبين على عقود طويلة المدة إلى أمر طبيعي.

وهو ما برز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما تواجد على استيحاء بالانتقالات بالفترة الماضية وهو ماحدث في صفقة ضم محمد شحاتة من صفوف طلائع الجيش، إذ تم توقيع عقد لمدة 5 سنوات معه بعد تفعيل بند الشراء وكذلك التعاقد مع محمد عاطف قادمًا من طنطا بعقد لمدة 4 سنوات ونصف.

ويبدو أن مجلس إدارة الزمالك يبني جيلا جديدًا من اللاعبين؛ إذ لجأ إلى اللاعبين صغار السن بعدما كان يعتمد على شراء اللاعبين أصحاب الخبرة وهو أيضًا سيعد حدثًا نادرًا إلى استمر هذا المعيار على الصفقات القادمة.

جاء مد موعد القيد الأفريقي مع مد فترة القيد المحلي كطوق نجاة لمجلس إدارة الزمالك الحالي لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية، تم مد فترته من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى يوم 28 فبراير الجاري، لكن يعمل مسؤولو نادي الزمالك على إنجاز الصفقات قبل موعد إغلاق القيد المحلي حتى يتسنى له قيد الصفقات بقائمته المشارك بها ببطولة الكونفدرالية الأفريقي.