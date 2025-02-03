"كيد النسا".. متحدث الزمالك يوجه رسائل نارية إلى هؤلاء

كتب - محمد عبد السلام:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورت"، عن الانتقادات التي يتعرض لها مجلس الإدارة وزيزو خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي: "نتمنى أن يكون القادم أفضل لنادي الزمالك، الناس قسوا على مجلس إدارة النادي بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم دون أن نعرف المبررات والضغوطات فوق الطبيعية، وكل الملفات مهمة".

وأضاف: "الهدف كان دفع المستحقات والتجديد، وبعدها تأتي الصفقات، يجب أن تُدار الأمور بشكل موضوعي، وإن شاء الله تنتهي فترة القيد بما يرضي الجمهور".

وأكد: "زيزو نجم شباك، ومن الطبيعي أن يكون النجم معرضًا للانتقاد مثل شيكابالا، ومحترف جدًا في تدريباته ومبارياته".

وزاد: "زيزو يريد أن يصبح من أساطير الزمالك، حيث وصل إلى أرقام تاريخية، ولديه عشر سنوات قادمة لتحقيق الكثير، وأعتقد أنه من الذكاء أن لا يترك هذا الإنجاز، ولا يوجد خلاف من الإدارة معه أو مع والده".

وأوضح: "عبدالله السعيد عندما انتقل إلى الزمالك جمهور الأهلي، كما حدث مع بن شرقي، والثنائي حقق بطولات كثيرة وهذا شعور طبيعي".

واختتم :"لا ألوم الجماهير على التحدث عن صفقات الأهلي أنها مخطوفة من الزمالك، لكن المزعج هو أن المكايدة تأتي من إعلاميين كبار ولاعبين سابقين، وهم أكبر من (كيد النساء) وكان من الممكن الرد، لكن لا يستحقون الرد".