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مصطفى شوبير يعلق على فوز الأهلي أمام مودرن سبورت

12:17 ص الإثنين 03 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    مصطفى شوبير ينشر صورا من المباراة
  • عرض 5 صورة
    مصطفى شوبير ينشر صورا من المباراة (5)
  • عرض 5 صورة
    مصطفى شوبير ينشر صورا من المباراة
  • عرض 5 صورة
    مصطفى شوبير ينشر صورا من المباراة
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كتب ـ محمد الميموني:

علق حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، على فوز الأهلي أمام مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من المباراة معلقاً عليها: " ثلاث نقاط مهمين".

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة لموسم 2024/25.

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الأهلي مودرن سبورت مصطفى شوبير
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