كتب - يوسف محمد:

ساهم الكونغولي فيستون مايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في فوز فريقه الكبير اليوم، على حساب نظيره الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري.

وسجل مايلي هدف بيراميدز الثالث في شباك الاتحاد السكندري اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح بيراميدز.

وبهدف اللاعب الكونغولي اليوم في مرمى الاتحاد السكندري، تمكن من رفع عدد أهدافه خلال الموسم الحالي إلى 6 أهداف في المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري المصري، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي صاحب الـ 9 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف

4- فيستون مايلي، بيراميدز، 6 أهداف

5- عمرو ناصر، فاركون 6 أهداف

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