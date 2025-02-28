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"بعد فوز بيراميدز".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

09:44 م الجمعة 28 فبراير 2025
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    مران الأهلي
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    صوره ارشيفية لمباراة بيراميدز
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كتب - يوسف محمد:

عاد فريق بيراميدز، إلى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعد الفوز على الاتحاد السكندري اليوم ببطولة الدوري المصري.

وحقق فريق بيراميدز اليوم، الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز كالتالي:

1- بيراميدز.. 39 نقطة

2- الأهلي..36 نقطة

3- الزمالك..29 نقطة

4- المصري..27 نقطة

5- البنك الأهلي ..26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا.. 24 نقطة

7- حرس الحدود..22 نقطة

8- فاركو..22 نقطة

9- طلائع الجيش..21 نقطة

10- زد..20 نقطة

11- بتروجيت..19 نقطة

12- الاتحاد السكندري..18 نقطة

13- غزل المحلة.. 17 نقطة

14- سموحة..17 نقطة

15- الجونة..16 نقطة

16-الإسماعيلي..13 نقطة

17- إنبي..12 نقطة

18- مودرن سبورت..9 نقاط

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الدوري المصري رابطة الأندية المصرية النادي الأهلي نادي بيراميدز فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري
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