كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق بيراميدز لصدارة النسخة الحالية من الدوري بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف على نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 16.

أهداف بيراميدز والاتحاد

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه إبراهيم عادل ثم عزز مصطفى فتحي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 56 ثم أضاف زميله فيستون مايلي الهدف الثالث بالدقيقة 77.

وسجل هدف الاتحاد بالمباراة لاعبه إيمانويل أبيه بالدقيقة بالدقيقة 79.

ترتيب بيراميدز والاتحاد في الدوري

ورفع فريق بيراميدز رصيده بعد الفوز إلى النقطة 39 في الصدارة مجددًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 18 في المركز 12 بفارق نقطة عن عزل المحلة صاحب المركز 13 وسموحة صاحب المركز 14.

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