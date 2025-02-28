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"ثلاثي هجومي".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

06:38 م الجمعة 28 فبراير 2025

فريق بيراميدز

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسكندرية"، في إطار منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي.

ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز كلا من: "شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي".

ويدخل بيراميدز اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري اللقاء برصيد 18 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

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