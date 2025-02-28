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غزل المحلة يقسو على إنبي بثلاثية (فيديو)

06:38 م الجمعة 28 فبراير 2025

غزل المحلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة على نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

أهداف مباراة غزل المحلة وإنبي

وتقدم فريق غزل المحلة بهدف سجله اللاعب محمد علي بن حمودة بالدقيقة 22 ثم عزز زميله عبدالقادر يحيى التقدم بهدف ثاني بالدقيقة 45+2.

وأضاف اللاعب أحمد فوزي الهدف الثالث لفريق غزل المحلة بالدقيقة 80.

ترتيب غزل المحلة وإنبي

ورفع فريق غزل المحلة رصيده بعد الفوز إلى النقطة 17 في المركز الـ 13 بفارق الأهداف عن سموحة صاحب المركز 14 وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري.

وتوقف رصيد فريق إنبي بعد الخسارة عند النقطة 12 في المركز 17 قبل الأخير بفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز 16.

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غزل المحلة ضد إنبي غزل المحلة إنبي
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