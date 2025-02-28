"ناس تروح ضحية الفتنة".. الحضري يهاجم أحمد شوبير بسبب هذا المنشور

كتب - محمد القرش:

نشر اللاعب السابق لمنتخب مصر، عصام الحضري، مقطع فيديو من أحد البرامج الإماراتية والذي كان يتحدث حضوره عن منشور للإعلامي المصري أحمد شوبير.

واستعرض البرنامج منشور شوبير الذي كتب فيه: "شوبير لرئيس لجنة المسابقات "أريد أن أطمئنك"، لن تكمل في منصبك، ليس بسبب غضب الأهلي، ولكن لأنك لا تدير الأمور بالشكل الصحيح، وضعت لوائح ثم كنت أول من خالفها".

وعلق مقدم البرنامج على منشور شوبير: "أول مرة في حياتي أشوف إعلامي بيهدد رئيس لجنة المسابقات، هذه الأمور لا تراها إلا في الدوري المصري، مينفعش يا كابتن أنت شخصية كبيرة وبتحرض الشارع الرياضي المصري".

وأضاف أحد الحضور: "مع احترامي لشوبير، لكن ذلك المنشور لا يجب أن يمر مرور الكرام، مش على الرابطة ولا لجنة الانضباط، أيضًا على الإعلام المصري".

وواصل: "الإعلامي المصري نزيه ووطني ويحرص على عدم التعصب والوصول إلى المشاحنات السلبية التي تثير الشارع المصري، من يكون أحمد شوبير عشان يهدد لجنة المسابقات".

ونشر الحضري مقطع الفيديو، وعلق: "هو ده شكلنا والصورة اللي أصبحت عليها الكرة المصرية بسبب تصريحات غريبة بترجعنا سنين ورا".

واختتم: "وبعدين نرجع نشكي ونبكي لما تحصل كارثة تاني وناس تروح ضحية الفتنة، معقول مفيش حد عاقل يتدخل لإيقاف الفتنة دي وإنقاذ سمعتنا".

هو ده شكلنا والصورة اللي أصبحت عليها الكرة المصرية بسبب تصريحات غريبة بترجعنا سنين ورا

وبعدين نرجع نشكي ونبكي لما تحصل كارثة تاني وناس تروح ضحية الفتنة

معقول ما فيش حد عاقل يتدخل لإيقاف الفتنة دي وإنقاذ سمعتنا



الأساطير 🇪🇬❤️#منتخب_مصر#الأسطورة #عصام_الحضري #السد_العالي pic.twitter.com/QIa4OoS7g7 — Essam El-Hadary (@ElHadary) February 27, 2025

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