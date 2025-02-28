طلبان من جوزيه بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مباراة إنبي

كتبت-هند عواد:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي.

وتحدث جوزيه بيسيرو مع اللاعبين، عن الأمور الفنية المتعلقة بمباراة زد التي انتهت بالتعادل 1-1، خاصة السلبيات وطريقة علاجها، كما شرح الفنيات التي يحتاجها قبل مباراة إنبي.

وطلب جوزيه بيسيرو أمرين وهما، التركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

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