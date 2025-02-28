مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

0 0
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

طلبان من جوزيه بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مباراة إنبي

03:46 م الجمعة 28 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 10 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (13)
  • عرض 10 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (5)
  • عرض 10 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (12)
  • عرض 10 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (14)
  • عرض 10 صورة
    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (8)
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو في مران الزمالك
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو وكولر
  • عرض 10 صورة
    بيسيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي.

وتحدث جوزيه بيسيرو مع اللاعبين، عن الأمور الفنية المتعلقة بمباراة زد التي انتهت بالتعادل 1-1، خاصة السلبيات وطريقة علاجها، كما شرح الفنيات التي يحتاجها قبل مباراة إنبي.

وطلب جوزيه بيسيرو أمرين وهما، التركيز وضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم بشكل أفضل في المباريات المقبلة، ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"دربته على ركلات الجزاء".. نيمار يحكي موقفا طريفا جمعه بميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو الزمالك الزمالك وإنبي الزمالك وزد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان