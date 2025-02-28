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لاعب إنبي السابق: مرض والدتي أبعدني عن كرة القدم ولاعبون "عملوا لي حظر"

03:32 م الجمعة 28 فبراير 2025
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    محمد صبحي (1)
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    محمد صبحي القائد السابق لمنتخب مصر الأولمبي
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    محمد صبحي مع منتخب مصر للشباب
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    محمد صبحي مع أبو تريكة وصالح جمعة
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    محمد صبحي في مباراة إنبي والزمالك
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    محمد صبحي وأبو تريكة
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    محمد صبحي في مباراة إنبي والزمالك (2)
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    صبحي مع منتخب مصر للشباب
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كتب - محمد القرش:

روى محمد صبحي، القائد السابق لمنتخب مصر الأولمبي ونادي إنبي، تفاصيل الأزمة التي مر بها بعد ابتعاده المبكر عن كرة القدم بسبب مرض والدته.

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، قال صبحي: "لعبت في إنبي لمدة 12 عامًا، وكانوا يصفونني بأفضل لاعب وسط ملعب في مصر، لكنني اعتزلت كرة القدم بسبب مرض والدتي."

وعن علاقته باللاعبين بعد اعتزاله، أضاف: "لم يتصل بي أحد بعد وفاة والدي ووالدتي سوى أيمن أشرف وحسين السيد."

وتابع: "مدافع في منتخب مصر ويشارك في دوري خارج مصر، أغلق الخط في وجهي عندما طلبت مساعدته، ولاعب آخر في أحد الأندية الكبرى طلب من الأمن إخراجي من النادي عندما ذهبت للبحث عن فرصة للعمل في مجال التدريب."

وأوضح: "هناك لاعبين آخرين قاموا بحظري على وسائل التواصل الاجتماعي."

ومع ذلك، وجه صبحي الشكر لأحمد توفيق، لاعب نادي بيراميدز، قائلاً: "هو الوحيد الذي ساعدني."

واختتم اللاعب السابق لإنبي حديثه بالقول: "كنت أول من قابل محمد صلاح في المنتخب، وكنت أخبره أنه سيكون لاعبًا كبيرًا وسيحترف".

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