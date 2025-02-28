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لاستعادة الصدارة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

12:05 م الجمعة 28 فبراير 2025

بيراميدز

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كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونوسلاف يورشيتش، على التشكيل لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل المتوقع تواجد مصطفى فتحي وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي في خط الهجوم.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مصطفى فتحى - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي.

ويسعى الفريق السماوي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز من النادي الأهلي صاحب الـ36 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

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