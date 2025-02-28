ميدو: "الزمالك له ضربات جزاء يتحسبوا حتى أيام الجاهلية مش أيام الڤار"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات فريق كرة القدم الأخيرة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الزمالك في آخر 3 مباريات له 4 ضربات جزاء، يتحسبوا حتى أيام الجاهلية مش في أيام "الڤار"، بصراحة ما يحدث من حكام مع الزمالك تعدى مرحلة (...)، مش عارف في إيه في المعجم كلمة معناها أكثر من كده".

وأضاف: "ايه اللي ينفع مع منظومة الكرة في مصر؟ الأيام بتثبت للأسف أن ما ينفعش معكم إلا أسلوب التهديد واللسان الطويل، للأسف احنا في زمن ناس كتير جدا ماعندهاش ضمير دي حقيقة".

واختتم ميدو: "مش عارف ازاي الحكام بتوع ماتش امبارح دول ممكن يروحوا يناموا عادي وهما مضيعين مجهود ناس بتشتغل وبتتعب، حسبي الله ونعم الوكيل".