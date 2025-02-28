لاعب منتخب مصر السابق: شغال في قهوة باخد 120 جنيه.. وكل اللعيبة اتخلوا عني

كتب - محمد القرش:

هناك العديد من نجوم كرة القدم المصرية سباقا غائبين عن المشهد الحالي تماما، حيث تعرضوا لأزمات مالية طاحنة قادتهم إلى العمل في غير مجالهم.

واحدا من هؤلاء اللاعبين هو لاعب خط وسط منتخب مصر الأولمبي السابق ونادي إنبي، محمد صبحي، الذي تصارع الأهلي والزمالك على ضمه وعارض الفريق البترولي رحيله.

وفي تصريحات خاصة عبر "مصراوي" قال صبحي: "بدأت مسيرتي مع نادي بلقاس، وجالي الأهلي والزمالك وإنبي في مرحلة الناشئين، واخترت الفريق البترولي".

وأضاف: "أول ما روحت إنبي لعبت مع فريق 91 و90 وأنا كنت مواليد 92، واتصعدت فريق أول وأنا عندي 16 سنة مع كابتن أنور سلامة".

وواصل: "روحت منتخب الناشئين وكنت الكابتن، لحد ما لعبنا كأس أفريقيا وكأس عالم وشباب وجبت جول في النمسا".

وأوضح: "بعدها جالي الأهلي والزمالك لكن نادي إنبي رفض، وكمان جالي عروض من البرتغال والنمسا وإنبي موافقش".

وروى: "كنت بشتغل كل حاجه علشان أوفر الفلوس لأمي الله يرحمها اللي تعبت معايا جدا".

واختتم: لما بعدت عن الكورة بسبب الظروف الكل مبقاش يرد عليا، وكل اللعيبة اتخلوا عني وأنا كنت الكابتن بتاعهم في المنتخب، ودلوقتي شغال في قهوة باخد 120 جنيه في اليوم".

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