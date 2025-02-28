بعد اقتراب انتهاء الدور الأول.. ملامح مجموعتي تحديد البطل والهابطين من الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

اقترب الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 على الانتهاء، وظهرت بعض الملامح من الفرق المتنافسة على لقب الدوري، وصراع الهبوط.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما جاء بيراميدز في الوصافة بنفس عدد النقاط الذي جمعهم خلال 15 لقاء.

وضمن 5 فرق أماكنهم في مجموعة تحديد البطل (أول 9 مراكز) وهم: الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري والبنك الأهلي، لذلك يتبقى 4 أندية.

ومن جانب آخر، تم تأكيد تواجد 6 فرق في مجموعة تحديد الهابطين، وهم: سموحة والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، وبذلك يتبقى 3 فرق.

نظام الدوري المصري الممتاز 2024/25

يخوض كل فريق 17 مباراة مع باقي المتنافسين في الدور الأول، من أجل التواجد بمجموعة المتنافسين على اللقب أو تحديد الهابطين.

وبعد انتهاء الدور الأول المكون من 17 لقاء، يتأهل أول 9 فرق بالدوري إلى التنافس على اللقب وتحديد المتأهلين إلى البطولات الإفريقية (دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية).

والفرق المتواجدة من المركز الـ 10 حتى 18 يتنافسون على الهروب من الهبوط، حيث تقرر أن يهبط فريقين.

وتم العمل بهذا النظام وتقليص عدد الجولات إلى 25 بدلا من 34 من أجل إنهاء الموسم في ميعاده المحدد شهر يونيو من عام 2025.

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