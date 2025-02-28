كتب - محمد خيري:

تألق لافت للنظر، ظهر به المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد الظهور الأبيض له بالتيشرت الأحمر، بعد أيام قليلة من الانضمام.

أشرف بن شرقي انضم للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع نادي الريان القطري، ودفع الشرط الجزائي.

ويعد أشرف بن شرقي معروفا للغاية للجماهير المصرية، حيث لعب لنادي الزمالك منذ سنوات، وقدم معه العديد من النجاحات، جعله من هدافين الزمالك الأجانب التاريخيين برصيد 43 هدفا، فضلا عن حصده للبطولات العديدة.

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الأهلي في 75 دقيقة فقط

لعب أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، في مباراتين، أمام الزمالك في الجولة الـ15 وحرس الحدود في الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ولدقائق معدودة وتحديدا في 75 دقيقة.

لعب أشف بن شرقي أمام الزمالك لمدة 30 دقيقة فقط نجح في سجل هدفا، ولمس الكرة 18 مرة، وسدد كرة على المرمى، وسجل تمريرات صحيحة 12/13 (92%).

وفي مباراة حرس الحدود، شارك بن شرقي في 45 دقيقة، لمس الكرة 45 مرة، وسجل هدف اللقاء الوحيد، وسدد 3 كرات على المرمى، ولعب 27 تمريرة ناجحة من أصل 32، وسجل دقة التمرير 82%.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام زد

"بعد هدف ناصر منسي".. ترتيب هدافي الدوري المصري