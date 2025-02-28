كتب - محمد خيري:

أزمة جديدة يعيشها نادي الزمالك، في الوقت الحالي، بسبب شكوى لاعبه السابق محمد أشرف روقا، لعدم الحصول على مستحقاته.

"روقا" قدم شكوى رسمية ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته عن موسم 2023- 2024 تبلغ 8 ملايين و819 ألفا و231 جنيها، وكذلك صرف مبلغ 666 ألفا و66 جنيها نسبة المشاركة 25% والمنصوص عليها في العقد.

كما ذكر "روقا" في الشكوى عدم صرف مستحقاته من الموسم الثالث 2024- 2025 والبالغة 11 مليونا و538 ألفا و461 جنيها، بجانب التعسف والإهمال الجسيم من قبل نادي الزمالك بفسخ التعاقد.

هل يتدخل حازم وميدو؟

ويسعى نادي الزمالك، في حل أزمة اللاعب خلال الفترة المقبلة، دون التصعيد، في ظل عدم استعداد مجلس الإدارة في تراكم أزمات مالية أخرى.

ومن المنتظر، أن تشهد الساعات المقبلة، دخول الثنائي حازم إمام وميدو، عضوي لجنة التخطيط في الأزمة، لحلها بالتواصل مع اللاعب، ومطالبته بالتنازل عن الشكوى، مع تسوية المستحقات وجدولتها.

وتدخل الثنائي حازم إمام وميدو، مؤخرا في حسم عدد من الملفات داخل نادي الزمالك، وعلى رأسها تجديد عقود اللاعبين المنتهية وأبرهم أحمد سيد زيزو، وعبدالله السعيد، بعدما تم اختيار الصفقات الجديدة من جانبهم.