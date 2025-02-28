ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال إمام وبن شرقي.. كهربا وتريزيجيه.. أحمد حسن في سيارته

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك النجم المصري عمر مرموش، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام النجم البرازيلي نيمار، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة زميله بالفريق أشرف بن شرقي، خلال الاحتفال بهدف الأخير في مرمى حرس الحدود.

وحرص النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، على نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامهم رفقة زملائه بريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر نشر عمرو السولية لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك محمود حسن تريزيجيه متابعيه، صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، خلال مكالمة فيديو تجمع بينه وبين محمود كهربا والإسباني جاريدو مدرب الأهلي السابق.

ونشر محمود كهربا صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في المران الجماعي لفريق الاتحاد الليبي.

وفي المقابل شارك النجم المصري السابق أحمد حسن، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في سيارته.

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