كتب- محمد عبدالهادي:

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك لم يقدم ما يشفع له للفوز على زد في الدوري المصري، مشددًا على أن الفريق الأبيض يعاني فنيًا بشكل واضح.

وقال بلال، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة "etc":

"الزمالك لا يستحق الفوز على زد، ولم يتعرض لأي ظلم تحكيمي، وهدف زد الملغي كان تسلل صحيح 100%."

وأردف: "الزمالك بيمر بفترة صعبة، ومع ذلك مش شايف أي تحرك إعلامي أو ضغط من السوشيال ميديا الزملكاوية على مجلس الإدارة بخصوص ملف التجديدات، سواء لزيزو أو عبد الله السعيد أو غيرهم."

وزاد بلال:"بالنسبة لزيزو، هو لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر حاليًا، لكن بصراحة مافيش له مكان في الأهلي الموسم الجاي، لأن الفريق عنده وفرة في نفس المركز."

وأكمل:"الأهلي الموسم القادم هيكون فيه أسماء تقيلة جدًا زي بن شرقي وتريزيجيه وحسين الشحات وإمام عاشور، فزيزو لو وافق يكون لاعب بديل ممكن يجي الأهلي، لكن غير كده صعب جدًا."

واختتم:"بالمناسبة، لو الزمالك مافعّلش بند شراء بنتايج، أنا بطالب الأهلي يخلص الصفقة فورًا، لأنه لاعب ممتاز وهيفيد الفريق بشكل كبير".

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