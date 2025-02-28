"تخصص نكد".. تعليق مثير من بشير التابعي عقب تعادل الزمالك مع زد

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض اعتاد على إدخال جماهيره في حالة من الحزن والإحباط بسبب نتائجه وأدائه المتذبذب.

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر قناة "etc":

"بيسيرو مش ساحر علشان يغير شكل الزمالك في 5 أيام فقط قبل لقاء الأهلي، لكن اشتغل على الجانب النفسي، وخلى كل لاعب في الفريق يصدق في نفسه، وده السبب في الأداء المحترم اللي ظهروا به في القمة."

وأضاف:"الجميع كان متوقع خسارة الزمالك أمام الأهلي، لكن الفريق قدم مباراة محترمة جدًا، وده يحسب للاعبين في المقام الأول. بيسيرو ببساطة حسس كل لاعب بقيمته، وده فرق كتير."

وأكمل:"مباراة زد هتكون مختلفة تمامًا عن القمة، لأن لاعبي زد عندهم دوافع خاصة، عايزين يسوقوا نفسهم قدام الزمالك، بعكس لاعيبة الأهلي اللي مستنيين اللقاء ده من فترة طويلة."

وتابع:"بصراحة، الزمالك بقى متخصص في نكد الجماهير، وأداء الفريق أمام الأهلي كويس مقارنة بالمباريات اللي فاتت، لكن لازم نعترف إن تراجع مستوى الأهلي نفسه كان ليه دور في النتيجة."

وواصل:"جمهور الزمالك مش فرحان بالتعادل قد ما هو سعيد إن الفريق كان شكله محترم في الملعب، بعد فترة سيئة."

واردف التابعي تصريحاته:"الأهلي عنده سكواد قوي جدًا، لكن في الملعب الفريق مش بيقدم الأداء اللي يليق بالأسامي اللي معاه. في حاجة مش مظبوطة داخل الفريق، وده واضح في اللعب الجماعي."

وأختتم بشير التابعي:"ورغم كل ده، الأهلي في النهاية هو اللي هياخد الدوري، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية، لأن المنافسة الحقيقية مش موجودة أصلًا، والزمالك خارج الحسابات."