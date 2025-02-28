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أول تعليق من أيمن عبدالعزيز علي التحكيم وطرده في مباراة زد

12:21 ص الجمعة 28 فبراير 2025

أيمن عبدالعزيز

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كتب- محمد عبدالهادي:

شن أيمن عبدالعزيز، المدرب العام لفريق الزمالك، هجوماً حاداً على الأداء التحكيمي عقب تعادل فريقه أمام زد في الدوري المصري، مؤكداً أن القرارات المثيرة للجدل كان لها دور كبير في إهدار مجهود اللاعبين وضياع الفوز.

وفي تصريحاته عقب المباراة، أكد عبدالعزيز أن الزمالك قدم أداءً قوياً، مشدداً على أن الفريق يقاتل داخل الملعب، لكنه تساءل عن الأسباب التي تؤدي في النهاية لإهدار هذا المجهود بسبب القرارات التحكيمية.

وأضاف المدرب العام: "سبق وتعرضنا للظلم التحكيمي في مباراة بتروجت التي شهدت تجاهل احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالحنا، واليوم يتكرر الأمر مجدداً بركلة جزاء أخرى لم تُحتسب."

وتطرق عبدالعزيز للحديث عن واقعة طرده من اللقاء، موضحاً: "تعرضت للطرد اليوم ولا أعلم السبب وراء ذلك، ومع ذلك نحن نتفهم أن الحكام بشر ومعرضون للخطأ، لكن عليهم أيضاً تقبل غضبنا وانتقاداتنا عندما تتكرر الأخطاء بهذا الشكل."

وأبدى المدرب اندهاشه من القرارات التي وصفها بالعجيبة، قائلاً: "لماذا حصل زيزو على بطاقة صفراء ستحرمه من المشاركة في المباراة القادمة؟ ولماذا تلقى شحاتة إنذاراً ثانياً تسبب في طرده؟"

واختتم عبدالعزيز تصريحاته قائلاً: "كل ما نطالب به هو العدل فقط، لاعبونا قدموا كل شيء داخل الملعب ونفذوا التعليمات بحذافيرها، لكن القرارات التحكيمية كانت العائق الأكبر أمام الفوز اليوم. وأين كانت تقنية الفيديو من كل الحالات المثيرة للجدل؟ الحكم قد يخطئ، هذا وارد لكن لماذا لم تنصفنا تقنية الفيديو وتعطينا حقنا؟

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أيمن عبدالعزيز طرد أيمن عبدالعزيز في مباراة زد الزمالك يتعادل مع زد المدرب العام لفريق الزمالك أيمن عبدالعزيز يهاجم التحكيم
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