كتب - يوسف محمد:

أبدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، استيائه الشديد من الأداء التحكيمي في المباريات الأخيرة التي يخوضها الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية المباراة: "تعرضنا للكثير من الظلم التحكيمي في الفترة الماضية، لا أعرف السبب وراء هذا الأمر، الأمر أصبح صعب بشكل كبير، سيكون هناك موقف من قبل النادي تجاه التحكيم".

وأضاف: "لنا ركلة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها، ولم يراجعها حكم الفيديو، على الرغم من أنه تم إلغاء هدف لنا بداعي التسلسل، لا أريد إلقاء اللوم بشكل كبير على محمد الصباحي الحكم ولكن أين حكم الفيديو؟".

وتابع: "الزمالك يهدر النقاط ويبتعد عن صدارة الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية، كل محاولتنا بالعودة إلى المنافسة تلقى صعوبة بسبب الظلم التحكيمي الذي نتعرض له، لا يوجد عدالة تحكيمية تسمح بمنافسة بين الأندية".

واختتم مدير الكرة بالزمالك تصريحاته: "سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة، لا أعلم القرار الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره زد اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل.

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