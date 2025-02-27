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الزمالك يفتقد زيزو في مباراة إنبي المقبلة بالدوري لهذا السبب

11:01 م الخميس 27 فبراير 2025
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  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 16 صورة
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    الزمالك وزد
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كتب - يوسف محمد:

يفتقد نادي الزمالك لخدمات نجم الفريق أحمد سيد زيزو، في مباراة إنبي المقبلة، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" المقرر إقامتها، يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب زيزو عن مباراة الزمالك وإنبي المقبلة، بسبب تراكم الإنذارات بعد حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة زد اليوم ببطولة الدوري المصري.

كما يفتقد الزمالك خدمات لاعب وسط الفريق محمد شحاتة، بعد تعرضه للطرد في مباراة اليوم، بعدما حصل على إنذارين متتاليين في مباراة اليوم.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره زد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال16 ببطولة الدوري المصري.

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الزمالك يفتقد لخدمات زيزو مباراة الزمالك وإنبي المقبلة الدوري المصري الممتاز أحمد سيد زيزو
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