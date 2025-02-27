مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"في الثانية الأخيرة".. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الزمالك في قمة كرة اليد

10:30 م الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كرة يد - الأهلي والزمالك
  • عرض 3 صورة
    كرة يد - الأهلي والزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 26-25، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وأقيمت المباراة بين القطبين اليوم، في قمة مباريات الدوري المصري لكرة اليد، على صالة حسن مصطفى، في مدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 14-13، قبل أن يحسم المارد الأحمر المباراة لصالحة بنتيجة 26-25.

وكان أحمد خيري لاعب النادي الأهلي، نجح في تسجيل هدف فوز المارد الأحمر في اللقاء، في الثانية الأخيرة من عمر المباراة، مانحا الفريق فوزا قاتلا.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 27 في صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة اليد، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 22 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

الأهلى يقرر قيد ثنائى الفريق في القائمة الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرة اليد الدوري المصري قمة الدوري المصري لكرة اليد النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان