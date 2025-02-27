"في الثانية الأخيرة".. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الزمالك في قمة كرة اليد

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 26-25، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة اليد.

وأقيمت المباراة بين القطبين اليوم، في قمة مباريات الدوري المصري لكرة اليد، على صالة حسن مصطفى، في مدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 14-13، قبل أن يحسم المارد الأحمر المباراة لصالحة بنتيجة 26-25.

وكان أحمد خيري لاعب النادي الأهلي، نجح في تسجيل هدف فوز المارد الأحمر في اللقاء، في الثانية الأخيرة من عمر المباراة، مانحا الفريق فوزا قاتلا.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 27 في صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة اليد، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 22 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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