"بعد تعادل الزمالك وزد".. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره زد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 29 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع فريق زد رصيده إلى النقطة رقم 20 نقطة في المركز العاشر.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي..36 نقطة

2- بيراميدز..36 نقطة

3- الزمالك..29 نقطة

4- المصري..27 نقطة

5- البنك الأهلي ..26 نقطة

6- حرس الحدود..22 نقطة

7- فاركو..22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا..21 نقطة

9- طلائع الجيش ..21 نقطة

10- زد..20 نقطة

11- بتروجيت..19 نقطة

12- الاتحاد السكندري..18 نقطة

13- سموحة..17 نقطة

14- الجونة..16 نقطة

15- غزل المحلة..14 نقطة

16-الإسماعيلي..13 نقطة

17- إنبي..12 نقطة

18- مودرن سبورت..9 نقاط