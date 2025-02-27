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"بعد هدف ناصر منسي".. ترتيب هدافي الدوري المصري

10:22 م الخميس 27 فبراير 2025
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  • عرض 9 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك_
  • عرض 9 صورة
    شيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
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    إصابة إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي (2)
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    إمام عاشور يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي (1)
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    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (3)
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كتب - محمد عبد السلام:

واصل ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، تألقه رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل هدف تعادل فريقه اليوم أمام زد في بطولة الدوري المصري.

ورفع منسي عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 8 في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري، خلف المتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي صاحب ال 9 أهداف.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف.

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف.

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف.

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف.

5- فيستون مايلي، بيراميدز، 5 أهداف.

6- محمود زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

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ناصر منسي زد الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري
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"بعد تعادل الزمالك وزد".. جدول ترتيب الدوري المصري

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