"بعد هدف ناصر منسي".. ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

واصل ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، تألقه رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل هدف تعادل فريقه اليوم أمام زد في بطولة الدوري المصري.

ورفع منسي عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 8 في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري، خلف المتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي صاحب ال 9 أهداف.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف.

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف.

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف.

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف.

5- فيستون مايلي، بيراميدز، 5 أهداف.

6- محمود زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.