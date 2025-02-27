كتب - يوسف محمد:

حرص ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نبيل عماد دونجا، حسام أشرف ومحمد عاطف، على دعم الفريق خلال مواجهة زد ببطولة الدوري المصري.

وظهر الثلاثي نبيل عماد دونجا، حسام أشرف ومحمد عاطف، خلال تواجدهم في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفارس الأبيض أمام زد بالدوري.

ويلاقي الفارس الأبيض حاليا نظيره زد، في إطار منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة بينما يحتل زد المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

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