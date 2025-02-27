أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وزد بالدوري المصري (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وزد، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وأحرز اللاعب مصطفى زيكو الهدف الأول لزد، في الدقيقة الـ 25 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعادل ناصر منسي النتيجة للفارس الأبيض في الدقيقة الـ 5+45.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة بينما يحتل زد المركز

العاشر برصيد 19 نقطة .