الأهلى يقرر قيد ثنائى الفريق في القائمة الأفريقية

كتب - محمد الميموني :

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قيد الثنائي كريم فؤاد والناشئ حمزه عبد الكريم في قائمة الفريق الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله قيد الثنائي، جاء كالتالي: "الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر قيد كريم فؤاد والناشئ حمزة عبد الكريم في القائمة الأفريقية".

وعلى صعيد آخر، تمكن الأهلى أمس من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16 بالدوري المصري.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، جمعهم من 16 مباراة خاضهم بالمسابقة.