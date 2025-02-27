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"تواجد رمضان صبحي".. قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

07:53 م الخميس 27 فبراير 2025

صوره ارشيفية لمباراة بيراميدز

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أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز،عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الـ16 في الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي بيراميدز غدا نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 15 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز ال 12 برصيد 18 نقطة.

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الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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