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اقتراح من اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص اللاعبين الأجانب

07:13 م الخميس 27 فبراير 2025
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    الاتحاد المصري لكرة القدم
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    رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم
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    الاتحاد المصري لكرة القدم
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    الاتحاد المصري لكرة القدم
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كتب - مراسل مصراوي:

تدرس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقليص عدد الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري المصري، إلى 3 لاعبين فقط بدلا من 5 لاعبين.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللجنة الفنية بالاتحاد عرضت علينا، تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفرق، إلى 3 لاعبين فقط بدلا من 5 لاعبين".

وأضاف: "الأمر سيكون محل دراسة في الفترة المقبلة، خاصة وأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، تطالب باستمرار 5 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم دراسة الأمر بعناية في الفترة المقبلة، إلا أن الأقرب سيكون رفض اقتراح اللجنة".

وتضم اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، كلا من: "حسن شحاتة، محسن صالح، علي أبو جريشة، حلمي طولان، محمد عمر، حسن فريد، أحمد حسن وعبد الظاهر السقا".

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