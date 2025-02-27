البنك الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة طلائع الجيش و البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الخميس 27 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بنتيجة 2-2 على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وسجل هدفي طلائع الجيش كلا من، حامد خالد في الدقيقة 27، ويسري وحيد في الدقيقة 58.

وأحرز هدفي البنك الأهلي كلا من، أسامة فيصل في الدقيقة 84، وأحمد ياسر ريان من نقطة جزاء في الدقيقة 11+90.

وبهذا التعادل رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 26 ليحتل المركز الخامس، بينما رفع فريق طلائع الجيش نقاطه إلى 21 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب.

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