"تحريض على الكراهية والتخريب".. تحرك من الزمالك ضد أحمد شوبير

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شكوى الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج، حارس الأهلي على قناة "الأهلي"، مطالبا بمنع ظهوره على القنوات الفضائية.

وقال مصدر بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم اليوم الخميس بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، ضد الإعلامي أحمد شوبير، والمطالبة بعدم ظهوره على الفضائيات مرة أخرى".

وأضاف المصدر: "الزمالك شكواه ضد الإعلامي أحمد شوبير، لنشره فيديوهات تحرض على العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية، الحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، بشكل جماهير الأهلى والزمالك وهي مخالفات يعاقب عليها قانونا".

واختتم المصدر تصريحاته: "الزمالك طالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير، منعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".

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