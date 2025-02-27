المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز

كتب - محمد الميموني:

فاز المصري البورسعيدي على نظيره سموحة اليوم الخميس 27 فبراير، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز المصري البورسعيدي على نظيره سموحة بنتيجة 3 - 0 في منافسات الجولة الـ 16.

وجاء الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي بقدم اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم نفس اللاعب في الدقيقة 1+45، وأضاف هدف جون إيبوكا الهدف الثالث بالدقيقة 1+90.

ويذكر أن المصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.