كتب - يوسف محمد:

استقر المدير الفني لنادي زد مجدي عبد العاطي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ 16 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل زد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط : بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم : مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

ويحتل زد المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة جمعهم من 15 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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