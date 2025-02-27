كتب - يوسف محمد:

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره زد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ 16 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: محمود بنتايك - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة جمعهم من 15 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل زد المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

أقرأ أيضًا:

نادي مودرن سبورت يوجه الشكر لـ عبدالحليم علي