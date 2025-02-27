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نجم الزمالك السابق: تلوين الحكام تم بنجاح والجميع يختبئ خلفها

04:21 م الخميس 27 فبراير 2025

حكام مباراة الأهلي وبتروجيت

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كتب- محمد خيري:

علق أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، على الأزمات الأخيرة في الدوري المصري، وحرب البيانات بين قطبي الكرة المصرية.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: "قديما كنا نهتم بالـ90 دقيقة الخاصة بالمباراة، لكن أصبح اهتمامنا بما قبلها وبعدها بسبب وجود بعض الشياطين على السوشيال ميديا".

وأضاف أيمن يونس: "الأشخاص الحقيقيون في كرة القدم يبحثون عن المتعة، لكن هناك من يبحث عن قتل هذه المتعة، ويزيدون من التعصب والفتنة".

وتابع نجم الزمالك السابق: "دائما يتم تشويه الحكام ويتهمهم بانتمائهم، والجميع يختبئ خلف شماعة الحكم، ولا أعلم لماذا لا توجد لائحة قوية تحمي الحكام وتوقف الجميع عند حدودهم".

واختتم يونس: "عملية تلوين الحكم المصري تمت بنجاح، والجميع يحاول صناعة الفتن بطرقه، وأتمنى أيضا أن يتم تشكيل ثقافة الحكام وإصلاح الأخطاء، وأن يبحث الحكام عن أدائهم بعيدا عن تقنية الفيديو".

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