الاختبار الأول بقيادة التونسي.. بوجلبان يعلن تشكيل المصري أمام سموحة

كتب- محمد خيري:

أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، المقرر لها بعد قليل، في الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى للتونسي أنيس بوجلبان، في قيادة المصري البورسعيدي، بعد رحيل علي ماهر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى، محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقى ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى.

الوسط: محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد ، عبد الرحيم دغموم.

الوسط: فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن.

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