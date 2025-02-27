نادي مودرن سبورت يوجه الشكر لـ عبدالحليم علي

كتب- محمد خيري:

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق ودي مع عبدالحليم علي مدير الكرة على انتهاء تجربته مع الفريق.

ووفقا لبيان نادي مودرن سبورت عبر مركزه الإعلامي، وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر إلى عبدالحليم علي مدير الكرة صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للنجم عبدالحليم علي في الفترة المقبلة، وستظل العلاقة الطيبة تجمع بين نادي مودرن سبورت ونجم الزمالك السابق، علي بشكل دائم.

ويعاني نادي مودرن سبورت من تراجع شديد في النتائج، حيث يحتل المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط فقط، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في لقاء وحيد على حساب الزمالك، وتعادل في 6، وتعادل في 9.

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