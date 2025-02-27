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مدرب بالاتحاد الإنجليزي يؤازر المصري البورسعيدي قبل مواجهة سموحة

03:11 م الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم هلول رفقة أنيس بوجلبان مدرب المصري البوسعيدي
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم هلول رفقة أنيس بوجلبان مدرب المصري البوسعيدي
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم هلول رفقة أنيس بوجلبان مدرب المصري البوسعيدي
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم هلول رفقة أنيس بوجلبان مدرب المصري البوسعيدي
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم هلهول رفقة ميدو جابر
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم هلهول رفقة باجي
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كتبت-هند عواد:

حرص إبراهيم هلهول مدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على مؤازرة المصري البورسعيدي، خلال زيارته لمسقط رأسه في مصر.

وزار إبراهيم هلهول مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، قبل مواجهة سموحة، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 في الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة الثنائي اليوم، الظهور الأول للتونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري البورسعيدي، الذي تولى المهمة خلفا لعلي ماهر.

وبدأ إبراهيم هلهول مسيرته في إنجلترا، داخل قطاع الناشئين بنادي سليتك، واستمر معهم حتى عام 2014-2015، وبعدها انتقل إلى نادي دورم يونايتد، ثم استقر في نادي إسبانيمور حتى اللحظة الحالية، كما أنه أصبح أول مصري يتم تسجيله كمدرب في الاتحاد الإنجليزي.

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الاتحاد الإنجليزي إبراهيم هلول أنيس بوجلبان
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