بحضور 40 فردا.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري المحترفين لكرة اليد

"ممتن لناديه السابق".. أول تعليق من الأهلي على رد فعل بن شرقي أمام الزمالك

كتبت-هند عواد:

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية في دوري المحترفين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة الأهلي والزمالك بدوري المحترفين، مع توفير تغطية شاملة وستديو تحليلي قبل اللقاء.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة، برصيد 24 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة الأهلي والزمالك، من دون حضور جماهيري، مع السماح لـ40 فردًا فقط من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الناديين بالحضور داخل الصالة.

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