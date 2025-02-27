"ممتن لناديه السابق".. أول تعليق من الأهلي على رد فعل بن شرقي أمام الزمالك

كتب- محمد خيري:

علق محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على رد فعل المغربي أشرف بن شرقي، فور تسجيله هدفا في فريقه القديم الزمالك، ورفضه الاحتفال.

وتعادل الأهلي مع نظيره الزمالك، بهدف لكل فريق، في الجولة قبل الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة المشاركة الأولى للمغربي أشرف بن شرقي وهدفه الأول بالقميص الأحمر.

وقال محمد رمضان، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "رقم 10"، عبر القناة الأولى: "صفقات الأهلي الشتوية مميزة منذ أول يوم بدليل أرقام جراديشار المميزة، وأيضا أشرف بن شرقي قدم مردود جيد في وقت قليل جدا".

وأضاف: "عدم احتفال بن شرقي بعد هدفه أمام الزمالك مشهد جيد وإيجابي ويحترم وهو ما يؤكد ان أخلاقياته عالية وهو ممتن لناديه السابق وجماهيره ومخلص لناديه الحالي".

وأكمل: "لا يوجد أي خصم للجهاز الفني عقب التعادل أمام الزمالك كما تردد ولو مستوى الجهاز الفني مش عاجبني يا هقوله ملاحظاتي يا هقوله شكرا".

واختتم تصريحاته: "تم خصم مستحقات من اللاعبين بعد التعادل في القمة أمام الزمالك، بسبب المستوى السيء".

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