"الزمالك المتحكم الوحيد".. سليمان يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بنتايك

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات، ملف تفعيل ملف شراء، عقد المغربي محمود بنتايك، مع النادي الأبيض.

وتعاقد الزمالك مع محمود بنتايك، مع بداية الموسم الحالي، قادما من نادي سانت إتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بنك الشراء النهائي مقابل مليون يورو.

قال أحمد سليمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "الوحيد المتحكم في عقد بنتايك هو نادي الزمالك، والنادي من سيقرر ذلك إذا كان يحتاج اللاعب أم لا".

وأضاف: "الصورة المتداولة مع اللاعب بشأن التوقيع قديمة وليست الآن، هي منذ توقيع العقود في بداية الموسم".

واختتم تصريحاته: "سيتم تفعيل بند الشراء، وسيصبح بنتايك لاعبا في الزمالك لمدة 3 سنوات، وعدم تفعيل البند حتى الآن بسبب مباريات الدوري كل 3 أو 4 أيام، وإن شاء الله سيتم تفعيل عقده قريبًا".

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